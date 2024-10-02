飓風襲美逾130死　兩黨借救災拉票

圖：特朗普（紅帽）9月30日抵達佐治亞州重災區視察。/法新社（圖源：大公報） 中評社北京10月2日電／﻿據大公報綜合法新社、路透社報導：飓風“海倫妮”重創美國東南部，迄今已有超過130人死亡。救災成為美國大選新焦點。共和黨總統候選人特朗普9月30日趕赴災區、搖擺州佐治亞州，批評當局拒絕援助共和黨支持者。民主黨總統候選人哈里斯當天飛回華盛頓出席緊急事務簡報會，並表示很快會前往災區。



這場飓風造成北卡羅來納、南卡羅來納、佐治亞、佛羅里達、田納西和弗吉尼亞等多州淪為災區，數百萬人面臨停電和道路損毀等問題。其中佐治亞州和北卡羅來納州是受災最嚴重的地區，也是7個影響11月5日總統大選結果的搖擺州中的兩個。



特朗普9月30日抵達佐治亞州重災區瓦爾多斯塔市，承諾為災民“提供大量救援物資”。他聲稱共和黨支持者求助無門，“聯邦政府沒有積極應對災情，而副總統（哈里斯）正在別處跑競選行程，忙著籌錢”，又指控拜登在飓風肆虐期間“睡大覺”，置災民於不顧。



拜登9月30日表示，10月2日會到北卡羅來納州視察災情，前提是不會打擾救災工作，並批評特朗普散布謊言。他又為自己在特拉華州別墅過周末而不是留在白宮監督救災辯護，稱他一直在通過電話指揮救援，“我昨天打了至少兩個小時的電話，前天也是”。