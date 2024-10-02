美4.5萬碼頭工人罷工　恐衝擊哈里斯選情

圖：休斯敦碼頭工人1日展開罷工。/美聯社（圖源：大公報） 中評社北京10月2日電／據大公報轉編美聯社報導：當地時間10月1日零時，美國東岸和墨西哥灣所有36座主要港口全部關閉，約4.5萬碼頭工人舉行自1977年以來首次罷工。摩根大通估計，罷工造成的經濟損失每天可高達38億美元－45億美元（296億港元－351億港元），衝擊美國消費、出口及就業市場等，推升美國二次通脹的風險。



由於距離美國大選僅剩一個多月的時間，美國總統拜登表示不會介入此次罷工。分析指，罷工將在大選前夕拖累經濟，恐對希望爭取勞工選票的民主黨總統候選人哈里斯更為不利。



國際碼頭工人協會（ILA）表示，當地時間10月1日零時關閉了從緬因州到德州的36座碼主要港口，罷工人數達4.5萬。美媒指出，受罷工影響的港口處理著全美大約一半的船舶貨物。



本次勞資雙方談判的核心爭議圍繞加薪問題展開。ILA要求資方在新一份6年合約中加薪77%，以補償因通脹飈升導致的購買力下降。截至9月30日晚，資方美國海運聯盟（USMX）表示已將加薪幅度提高至6年合約期內加薪50%，並承諾保留舊合約中限制自動化的條款。但ILA希望完全禁止自動化，雙方無法達成協議。



供應鏈專家表示，消費者不會馬上感受到罷工的影響，但如果罷工持續數周，將迫使企業向運貨商支付延誤的費用，推高商品價格。