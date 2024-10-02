美國縱容以色列肆意妄為

圖：黎巴嫩民眾1日哀悼死於以軍襲擊的親友。\路透社（圖源：大公報） 中評社北京10月2日電／據大公報綜合CNN、法新社報導：以色列在中東多線開戰，背後是美國的縱容和支持。美國議員承認，以軍日前“定點清除”黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉時使用的正是美國製造的炸彈。但美媒指出，以色列越來越狂妄，開始無視美方意見，令美國的國際影響力受損。



以軍1日對黎巴嫩展開地面行動，受到國際社會譴責。但美國依然表態支持以色列。五角大樓稱，美防長奧斯汀和以防長加蘭特通電話，就“有必要拆除黎以邊境的真主黨軍事設施”達成共識。以軍日前空襲黎首都貝魯特，炸死納斯魯拉，導致黎以緊張關係進一步升級。美國聯邦參議員凱利透露，以軍在此次襲擊中使用的是美制MK－84炸彈。



有分析認為，美國利用以色列清除在中東地區的敵人。以軍近日炸死的真主黨高級官員中，多人在美國的懸賞名單上。但美媒指出，以色列的狂妄已開始讓美國在國際舞台上感到尷尬。以軍對黎巴嫩發動地面入侵的幾個小時前，美國總統拜登還在呼籲以色列停手。法新社稱，每當美國呼籲通過談判解決問題或呼籲停火時，以總理內塔尼亞胡似乎總是以加強軍事攻勢來回應。CNN表示，這不僅損害了拜登的個人威望，也對美國的國際影響力造成負面影響。