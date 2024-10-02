石破茂出任日首相　外交政策受關注

上圖：日本首相石破茂（第一排中）1日率新內閣見記者。/法新社；左下圖：石破茂（右）1日接受德仁天皇（左）的“首相任命”。/路透社；右下圖：在野黨眾議員大石晃子抗議石破茂當選，被警員帶離。/法新社（圖源：大公報） 中評社北京10月2日電／據大公報報導，10月1日，日本自民黨總裁石破茂在臨時國會眾議院和參議院首相指名選舉中，均獲得過半數選票，當選日本第102任首相，並於當天組建內閣。20名成員組成的“石破內閣”被指“論功行賞”意味明顯，而黨內不和已擺上枱面。石破茂表示，將於10月9日解散眾議院，10月27日提前大選。分析指，石破茂提出建立“亞洲版北約”，實現美日對等同盟關係，外界關注他上台後，日本的對華及對美政策將如何變化發展。



當日上午，日本政府召開內閣會議，岸田文雄內閣全體辭職。下午，石破茂參加了在皇宮舉行的新首相任命儀式和內閣大臣認證儀式。眾議院首相指名選舉中，石破茂在461張有效選票中獲得291票；隨後進行的參議院首相指名選舉中，他在242張有效選票中獲得143票，順利當選。



眾議院首相指名選舉期間一度出現混亂。在野黨“令和新選組”眾議員大石晃子突然衝上台，舉著印有“追加預算應對石川縣能登雨災”以及“停止解散眾議院以隱藏黑金”口號的標語，並大聲抗議。在眾議院議長額賀福志朗命令下，大石晃子被警員強行帶離會場。



“石破內閣”閣僚共20人，其中13人為首次入閣。新內閣中沒有與“黑金”醜聞相關的安倍派成員。在新內閣成員中，外務大臣岩屋毅曾擔任防衛大臣，新任命的防衛大臣中穀元曾歷任防衛廳長官、防衛大臣，石破茂本人也曾擔任防衛廳長官、防衛大臣。日本媒體分析稱，新內閣給人一種“重視防衛”“偏愛防衛”之感。



新內閣中僅有2名女性閣員，分別是文部科學大臣阿部俊子和兒童政策擔當大臣三原順子，比前首相岸田文雄去年改組內閣時的5名女性閣員少了3人。



原“安倍派”無人獲邀入閣



從所屬派閥或前派閥來看，麻生派、前茂木派、前石破派與前二階派各有2人入閣；前岸田派與前森山派各有1人入閣。解散前曾是自民黨最大派閥的安倍派無人獲邀入閣，而在前首相安倍晉三遇刺身亡後批評他是“國賊”的村上誠一郎被任命為總務大臣，在黨內引發爭議。

