天璽.天周六首輪賣300夥　收1.3萬票

圖：雷霆（左）與胡致遠公布天璽.天周六首輪銷售安排。（圖源：大公報） 中評社北京10月2日電／據大公報報導，受惠減息及中央連環推出利好經濟政策，樓市有起色，多個新盤奏凱。新地（00016）旗下啟德地王天璽.天，連日市場反應熱烈，市傳5日爆收逾1.3萬票，超額62.7倍，破盡同區歷來紀錄，膺啟德區新票王。發展商公布鐵定周六（5日）首輪推出300夥，包括204夥價單及96夥招標形式發售。王新興集團旗下九龍灣泰峯趁旺加推，周六推售226夥。＼大公報記者 梁穎賢



天璽.天自公布首張價單後，市場反應熱烈，展覽廳門外日日排長龍，人流迫爆示範單位，收票區更插針不入。市傳過去5日項目勁收逾1.3萬票，相對周六以價單形式發售的204夥，超額62.7倍，63人爭一夥。票數及倍數均破盡啟德區歷史新高，並打破中海外（00688）2016年8月推出的啟德1號收1.1萬票、維持了8年的紀錄，登上啟德票王寶座。同為繼今年4月長實（01113）黃竹坑Blue Coast大收2.8萬票之後，半年最勁新盤。



204夥按價單發售 96單位招標



新地昨日落實銷售安排，鐵定周六進行首輪銷售，推出300夥單位，當中204夥以價單形式發售，另96夥以招標形式發售。價單形式發售的204夥，涵蓋22夥開放式、109夥1房及73夥兩房，實用面積236至559方呎，以價單價計算市值超過17億元。扣除13.5%即供直減樓價折扣，折實473.72萬至1227.7萬元，折實呎價17015至24284元。至於招標形式發售的96夥，涵蓋3房至4房間隔，實用面積854至3936方呎。



周六開賣當日分A及B組兩個時段發售。A1組買家須購入最少6至8夥指定單位；A2組買家最少購買3至5夥指定單位。B組買家可購入1至2夥單位，並將於周四（3日）下午1時正截票。



泰峯加推89夥 505萬入場



王新興集團旗下九龍灣泰峯，原價加推89個單位，包括39個1房、35個2房及15個3房單位，實用面積336至774方呎，銀碼最平為第1A座29樓C單位，實用面積342方呎，1房間隔，扣除最高折扣23%，折實售價約505萬元，折實呎價14769元。發展商同步上載銷售安排，落實本周六推出226夥，其中40夥招標發售，其餘186夥以價單形式先到先得。

