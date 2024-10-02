康麗花園撻訂貨431萬沽　1個月貴15萬

中評社北京10月2日電／據大公報報導，減息周期啟動，帶動樓價回穩，昨日國慶假期市場連環錄得上車客入市。美聯物業區域營業董事梁浩文透露，康麗花園1座低層D室，實用面積480方呎，8月下旬曾以416萬元沽出，惟買家撻訂，業主殺訂後重新放盤，昨日獲用家以431萬元購入，造價在約1個月反彈15萬元。據悉，原業主1996年以62.5萬元入市，賬面勁賺368.5萬元。



世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，馬鞍山區於9月首18天（減息前）衹有32宗二手買賣，但銀行在上月19日宣布降息後，迄今13日已有48宗成交。多個劈價盤火速被承接，當中迎海17座低層C室，實用面積491方呎，新近以608萬元易手，原業主2022年底以728萬元購入，不足2年貶值16.5%。



鰂魚湧太古城於國慶日亦錄用家入市。中原地產副區域營業董事張光耀透露，寧安閣中層H室2房則王，實用面積580方呎，成交價785萬元。



調查：57%受訪者擬1年內入市



香港置業研究部董事王品弟指出，該行在美國及本港銀行減息後進行客戶置業意向調查，收回414份有效問卷，結果顯示，約57.7%受訪者表示考慮於未來12個月入市，比率創27季新高；此外，預期未來12個月樓價上升的受訪者比例由上季僅約10%，升至今季約21%，升幅達11個百分點。