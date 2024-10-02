科創能力強　中資科技股搶手

圖：阿里巴巴股價表現突出，在第三季勁升56%（圖源：大公報） 中評社北京10月2日電據大公報報導，華為集團三折叠手機比蘋果公司iPhone 16更加吸睛，就連美國科技專家亦承認，出口管制措施反令中國半導體產業技術全面進步及突破，中國科技企業研發實力及增長潛力獲得肯定，持續吸引資金湧入中國，令中資科技股更搶手。



美國跟隨歐洲正式步入減息周期，反映美歐經濟表現不振，未來可能需要繼續減息，美歐與中國之間的息差收窄，有助吸引更多國際資金由美歐轉投中國股債資產，帶動市值八成為中資股的港股呈現強勢，恒生指數在兩周內累積升幅逾四千點。



科技股強勢 阿里季升近六成



值得留意的是，美國落實減息半厘後，港股連日成交金額增加至4000億元、5000億元，對比減息前的600億至800億元成交額，大增六倍以上，證明新資金大舉流入，吸納人民幣資產。



其實，港股重上21000點水平，中資科技股成為主要拉升動力，恒生科技指數、國企指數及恒生指數在9月分別上升33.45%、18.62%及17.48%，可見中資科技股走勢異常強勁，騰訊、阿里巴巴、美團、京東等科技股受到投資者熱捧，例如阿里巴巴股價表現突出，在第三季勁升56%。



雖然如此，中資科技股估值仍偏低，股價未有完全反映中國創新強勁發展、科技突飛猛進的利好因素。隨著加配人民幣資產的資金不斷增加，中資科技股有很大上升空間。



三摺手機面世 吸引全球目光



事實上，近年中國科技突飛猛進，顯露彎道超車的能力，從一系列的事例之中可以反映出來。

