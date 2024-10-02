人民幣動力強　上試6.9

中評社北京10月2日電／據大公報報導，美國商業活動的經濟數據好壞參半，標普全球製造業採購經理人指數（PMI）顯示，美國製造業連續第三個月萎縮，9月美國製造業PMI初值報47，創下去年6月以來新低，服務業擴張速度略有放緩。美國聯儲局官員上周密集發聲，認為當前利率水平仍對國內經濟構成沉重壓力，為美息再次大幅下降埋下伏筆。



另邊廂，人民銀行、金融監管總局和證監會上周就金融支撐經濟高質量發展舉行發布會，宣布金融政策“組合拳”支持經濟高質量發展，多項重磅金融政策密集出台，釋放穩預期、強信心，支持經濟高質量發展的強烈信號。



京滬穗深住房購買力釋放



內地罕見推出多項重磅經濟政策組合拳，推動近幾日兩地股市迭創新高，A股周一迎來天量交投，單日兩市成交超2.59萬億元人民幣，史上新高。至於港股恒生指數同日再升501點，過去5日累漲2866點，主板單日成交5058億元創出新高。



此外，北京、上海、廣州、深圳及眾一線城市調整房地產政策並放寬限購，多項利好消息刺激之下釋放購買力，同時，離岸人民幣於周一曾逼近6.97水平，創下去年5月以來的高位。儘管其後重上7算水平徘徊，然而現時基本面有政策支撐加上美國聯儲局已開始減息周期，技術面各項指標亦顯示離岸人民幣動力仍強，預計離岸人民幣今年年底之前有望上試6.9水平。



（光大證券國際產品開發及零售研究部）