金價看漲　企穩2684美元再上攻

圖：金價走勢（圖源：大公報） 中評社北京10月2日電／據大公報報導，上周，美歐計劃向烏克蘭提供500億美元援助，而中東局勢再起衝突，同告為黃金走高提供支撐。另外，中國“組合拳”金融政策推動市場流動性也間接支持黃金。



美聯儲降息0.5厘後，全球降息潮興起，中國同步實施降准降息，歐洲央行準備下月降息，寬鬆周期增強了黃金避險需求。美國最新公布通脹和消費者支出數據表明，通脹壓力緩和且經濟正在降溫，強化了市場對美聯儲進一步降息的預期。在政治風險、經濟放緩和寬鬆政策背景下，黃金屢創歷史新高，表現極為搶眼。



本周，市場焦點將集中在中東局勢、美國大選、美國非農就業報告，以及美聯儲主席鮑威爾的講話上。



周內焦點為美國非農報告，市場預計9月非農就業人數增加14.5萬，失業率保持在4.2%。個人消費開支物價指數公布後，美聯儲11月再降息0.5厘預期上升。若非農數據不佳或美聯儲降息預期增強，黃金可能獲得進一步上漲動力。



技術分析，黃金周線圖顯示偏離BOLL中軌，且KD高位；日線價格向中軌回抽，KD死亡交叉，預示短線有震蕩修正要求，趨勢仍然看漲。關鍵阻力在2684至2735美元，突破企穩有上攻機會；支撐2563至2616美元，不破2563美元則保持上攻潛力。



（作者為第一金（福而偉金融控股集團成員）高級分析師）