永達經營有道　反彈力勁

中評社北京10月2日電／據大公報報導，大市出現消耗性上升，漲勢相當全面，就連積弱的汽車經銷板塊亦不例外，永達汽車（03669）中期業績跑贏不少同業，仍可看高一線。



永達為上海最大豪華汽車4S店（整車銷售Sale，零配件Sparepart，售後服務Service，信息反饋Survey），主要業務覆蓋江浙富裕地區，並透過獨立品牌授權拓展至西部地區。



2024年6月底止上半年，永達收入310.36億元（人民幣，下同），按年減少13%；毛利25.84億元，按年下降24.5%；股東應占盈利1.11億元，按年倒退72.6%，主要是新車銷售及相關服務毛利下降所致。



不過，在一眾汽車經銷商業績多由盈轉虧或擴大虧損的情況下，永達仍錄得盈利，表現已算不俗。



期內，永達每股盈利6分，中期息每股派5.9分，派息比率幾近100%，充分顯示集團手頭現金充裕，對股東亦照顧周到。



面對燃油車“以價換量”的激烈競爭和新能源汽車及直營店的銷量衝擊，存貨餘額為39.55億元，較去年末下降9.4%；存貨周轉天數保持在較為良性的26.7天，而新車周轉天數控制在26.2天。



網點具優勢 業務增長可期



中央一直致力推動新能源汽車消費，今年更加大力度“以舊換新”政策提升新能源汽車銷量。永達是業內較早部署新能源汽車的經銷商，亦探究出有效的經營模式，今年關停9家門店，自建新開業5家網點。截至今年6月底，擁有226家門店，獨立新能源汽車品牌占比15.9%。



而到了8月份，內地新能源車零售滲透率已達到54%的新高紀錄，而新能源車企正轉向“直營＋經銷商”雙軌模式，作為領先的汽車經銷商，永達具有網點及規模優勢，有利業務增長期重臨。