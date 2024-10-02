恒指上望22800　留意二三線藍籌

中評社北京10月2日電／據大公報報導，9月30號，相信是今年以來最令投資者驚喜的一天，未來大家都會紀念和回味的日子，無論是A股還是港股，當天都刷新了很多新的紀錄。A股兩市成交量超過2.59萬億元人民幣，港股也超過5000億元，而A股的漲停個股數量更是破了歷史紀錄，整個市場現在不只是樂觀，更是開始有點“嗨”的亢奮感，大家都說要在國慶節假期好好玩一下，且是消費升級的那一種呢！



筆者作為長期人民幣資產的大好友，加上堅持信念不停地在低位吸納增持，就算是經過上一周的有序減持套利，現在手上港股和A股的持倉還是維持在相關投資組合70%以上，正是本欄目常常強調的“手中有貨心不慌”，加上所有投資組合都已全面轉回正值回報，所以現在已不會著急的再去套利，反而主要是以技術面和盤感為主要判斷基礎，以帶點藝術感的放風箏方式去做好這一波牛市的操作。



港股周一恒生指數收21133點，與我之前預計的21300點阻力位應該會在持續樂觀的情緒，以及龐大量能之下而得到攻破，今年的新高將會迭創新出，以技術分析看，22800點會是下一站，而個股和板塊，就會以藍籌股，尤其是二三線傳統價值投資股的價格收復動力更強！其中，以民生消費和地產相關的板塊尤其值得注意，同時並不建議在高位繼續追逐科技股了，因為在過去五、六個交易日，個別已經抽升超過40%，如果有回調的話，外資大戶應該會拋售這一類股票。



滬綜指目標3800點



至於A股後市，我覺得應該留意未來幾天港股和外圍的走勢再作推算。當然，A股再往上衝，再創新高是毫無疑問的；現在預算會稍微大膽一點，滬綜指的操作會以3800點作為策略目標。



最後提醒讀者諸君，這幾天需多加留意美匯指數走勢，雖則近日熱錢大量從外面流進中國，但現實是美匯於一周亦成功守住了100大關，昨晚重回101水平以上，離岸人民幣也重回7算以上，此一數據若結合近日中東局勢的變化而觀之，中東局勢在未來幾天可能爆發更大的軍事衝突，屆時對歐洲和中東資金走向產生很大影響。



由此觀之，我們更要珍惜當下來之不易的國泰民安、繁榮升平的日子呢！