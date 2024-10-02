組合拳為市場注入新動能

圖：中央上周出台多項超預期的寬鬆政策後，A股市場轉趨暢旺，不單成交大增，指數亦屢創新高。（圖源：大公報） 中評社北京10月2日電／據大公報報導，上周出台的超預期寬鬆政策顯著改變了市場預期，有效降低了對中國經濟中長期增長前景的憂慮。在此影響下，滬綜指累計上漲12.8%，創2008年12月以來的最大單周漲幅；恒生指數大漲13%，創出近20年來的最大單周漲幅。



宏觀預測一定要基於某種對宏觀政策反應函數的假設。也就是說，必須得知道宏觀政策會如何隨經濟形勢的變化而調整，才能預期經濟在宏觀政策調控下會有何種走勢。



上周的寬鬆政策的出台，在兩個重要的方面改變了市場對中國政策反應函數的預期。



首先，寬鬆政策強化了政策會守住經濟增長底線的預期。在此之前，不少人認為宏觀政策似乎對經濟增長下行壓力的反應不及時，穩增長政策推出的力度也不太夠，這也讓外界對於宏觀政策守住增長底線的決心和能力產生了懷疑。而9月26日的中央政治局會議表明，決策層高度關注經濟下行壓力，並對經濟增長放緩的狀況並不滿意。



其次，寬鬆政策也改變了政策反應遲緩的預期。在相當長的時間裡，穩增長政策的推出像是在“擠牙膏”，總是在經濟下行壓力之下被倒逼出來。從國內外的經驗來看，哪怕是同樣的政策內容，“震懾策略”（釋放超預期政策）也會有較佳效果。顯然，上周的寬鬆政策不是“擠牙膏”，而是多項政策集中推出，讓市場驚訝。這樣的政策釋放方式顯然會更加有效。



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需要注意是，宏觀政策反應函數改變的效果，估計很難在今年的經濟數據中體現。當前只剩下一個季度在實體經濟中體現寬鬆政策的效果，而且馬上也要入冬，北方地區的投資活動也會受到季節影響。所以，上周寬鬆政策的釋放很難明顯改變今年經濟增速的預測，但不能就此忽視政策對於資本市場的影響。決定資本市場表現的，不僅是當前的經濟形勢，還有對更長期經濟走勢的預期。就算今年GDP（國內生產總值）增速預測沒有太大變化，資本市場也應該明顯走強。

