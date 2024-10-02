“智方便”開啟香港智慧民政

中評社北京10月2日電／據大公報報導，隨著數碼化浪潮的推進，全球各國政府紛紛邁向智慧化管理，致力提升公共服務的效率和質量。香港作為國際化大都會及全球領先的智慧城市，一直積極推動智慧政府與智慧民政的建設。其中，“智方便”（iAM Smart）平台的推出，標誌著香港在智慧城市建設道路上的重要一步。



智慧政府指的是，政府運用大數據、人工智能、物聯網等先進技術，優化內部流程，提高行政效率，提供高質量的公共服務。例如，電子政務、自動化行政流程、數字化決策支持系統等，都屬於智慧政府的範疇。而智慧民政則側重於市民與政府之間的互動，強調以市民為中心，通過科技手段改善公共服務的體驗，其中包括提升市民在交通、醫療、教育、社會福利等領域辦理手續的便利性。



在數碼時代，市民對智慧民政的期望愈來愈高。大家都希望能夠隨時隨地辦理各種民生服務，而無需在不同政府部門之間來回切換應用程式。目前的情況是，不同的政府部門都有自家的應用程式，市民需要熟悉多個系統，增加了操作負擔和學習成本。未來的智慧民政應該整合所有部門的服務，統一在一個平台上操作，減少重復登錄和資料填寫的麻煩，真正實現一站式的公共服務體驗。



為了實現這一目標，全球不少國家地區都有成功經驗。例如，愛沙尼亞推行了電子身份系統（e－ID），市民使用一個身份便可訪問所有政府服務，包括投票、繳稅、查詢醫療紀錄等，大幅提升了政府運作效率。新加坡的“智慧國家2030”計劃，利用數據和科技提升市民生活品質，推出了“SingPass”系統，提供一站式的數碼身份驗證和公共服務接入。內地也積極推進“數字政府”建設，許多城市已經實現“一網通辦”，市民可以在一個平台上辦理各類政府服務，提高了行政效率。



香港的“智方便”平台正是朝著這個方向發展的。自2020年推出以來，“智方便”已經整合了超過420項政府和商業機構的服務。市民可以透過該平台，申請和續期護照，無需親自前往辦事處；線上申報稅務，節省了時間和精力；查詢醫療紀錄、預約公共醫療服務；續期車輛牌照等，所有這些都可以透過“智方便”在網上完成，大大提升了使用便利性。



然而，目前各政府部門應用程式分散的問題仍然存在。要全面使用政府提供的數碼服務，市民可能需要安裝多個不同的應用程式，這不僅增加了手機的存儲負擔，還造成了學習和操作上的困難。因此，整合跨部門的應用，進一步擴展“智方便”的功能，將是未來的重要發展方向。

