股市大漲創造財富效應

圖：隨著買家對樓市恢復信心，近日不少新盤售樓處都出現長長的人龍。（圖源：大公報） 中評社北京10月2日電／據大公報報導，9月24日中央出招多項措施支持經濟發展，包括降准減息，隨即牽起了香港股市連續五日的大升市。恒生指數周一（9月30日）升至21133.68點，對比9月11日收市升逾4000點，預計市值共增加逾6萬億元，無疑於向全港股民派錢。增加財富的厚度足以令不少財困的公司和生意人可透過賣出股票以求存，給面臨經濟考驗的人一個“生口位”。



我們可以看到全港的住宅按揭貸款大概2萬億元，而全港的貸款逾9萬億元，股票的財富增長足以救援到香港經濟。



股票升值更加拯救了大部分需要補倉的人士，筆者近年見到很多商人在商業信貸上需要補倉，不少人其實不是借貸比率過高，只是在補倉這種制度之下未能滿足“以銀行最新估價的三成左右借貸水平”。被要求補倉的人士很難在低迷市道找到第二間銀行借貸，於是很多資深的投資者遇上補倉潮，往往只好賣出質素高的投資品，而又因為市道欠佳，優質未夠高的投資品難以找到買家。如果資本市場因正面因素回升的話，的確幫到很多人士解決眼前的困難。



站在國際經濟競爭角度來說，港股置於死地而後生，中央政府大力在股票上作出良性推動，長遠對經濟發展是非常之有利的。今次股市急升亦告訴我們一個事實，就是有理由相信未來的樓市回升速度亦會比以前的經驗快得多。



樓市緊接獲益



成交價只是購買力在市場上活動的結果，如果我們的低成交價是因為購買力大量消失所引致的話，跌了的價格的而且確難以復原。但相反，如果購買力並沒有大量消失，隨著市場情緒轉佳，而有關價格也會相對容易回復。



筆者認為，今次中央政府已經為市場製造了轉勢，有關的轉勢將會由股票開始；第二波就會是樓市，尤其是樓花；第三波就是旺二手樓市；第四波就是第三、四線屋苑或者較冷門的投資產品。

