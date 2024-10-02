“十四五”規劃102項重大工程有重要進展

4月17日，工人在張北—勝利1000千伏特高壓輸電交流項目工程內蒙古段進行組塔作業（無人機照片）。該項目是國家“十四五”電力發展規劃重點項目，計劃年內投入運行。（圖源：新華社） 中評社北京10月2日電／據新華社報導，記者1日從國家發展改革委瞭解到，“十四五”規劃實施以來，按照黨中央、國務院決策部署，國家發展改革委會同有關部門和地方加大協調推進力度，強化資金和要素保障，推動“十四五”規劃102項重大工程實施取得一系列重要進展和成效。



國家發展改革委有關負責人介紹，我國交通基礎設施進一步補網強鏈。全國95%的高速公路服務區具備充電條件。151個國家物流樞紐納入重點建設名單，實現31個省（區、市）全覆蓋。



現代能源體系不斷完善。長江上全面建成世界最大清潔能源走廊。海上風電裝機規模連續三年位居世界第一。全國發電裝機超過30億千瓦，其中風電和太陽能發電裝機超越煤電。核電在運裝機規模達到5808萬千瓦。



城鄉發展統籌推進。“十四五”以來，開工改造城鎮老舊小區19.5萬個，更新改造城市燃氣等老化管道約21萬公里。全國農村公路達到460萬公里，農村自來水普及率達到90%，實現51.2萬個行政村“村村通寬帶”，全國農村衛生廁所普及率達到75%左右。



綠色發展系統推進。全國自然保護地面積占陸域國土面積約18%。全國約80%的粗鋼產能已完成全流程或重點工程超低排放改造，實現全球鋼鐵行業最大規模超低排放改造。大氣污染防治重點區域基本完成平原地區取暖散煤替代。



此外，科技前沿領域攻關多點突破；國家水網骨幹工程加快建設；民生工程穩步實施。