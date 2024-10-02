居港外國人：香港前途一片光明

中評社北京10月2日電／據大公報消息，國慶是普天同慶的大日子，外籍人士喜歡前往消遣的蘭桂坊，前晚有70多名來自世界各地的外籍人士，揮動著中國五星紅旗，歡天喜地祝賀說“中華人民共和國生日快樂”，他們不約而同稱讚香港充滿魅力，前途一片光明。



舉辦活動的團體指出，今年是新中國75周年國慶，希望讓外籍人士更瞭解我們國家及香港特區的美好，讓他們向國際社會說好中國故事，所以希望他們來到蘭桂坊與我們一齊慶祝，而活動反應踴躍，不同國籍人士聚首一堂共賀中國國慶。＼大公報記者 李雅雯（文） 鄧浩朗、張凱文（視頻）



俄羅斯籍教師Illnur：討厭西方抹黑 努力說好香港故事



“75周年中華人民共和國生日快樂，我祝願每人在國慶節日玩得開心，享受美好的一天，可以去多處提供優惠的餐廳、景點，享盡優惠，生日快樂！”居港13年的俄羅斯籍英文教師Illnur Ihur Mina Minakhmetov，在蘭桂坊參加在港外國人慶祝新中國75周年的聚會，Illnur揮動著中國五星紅旗，與其他外國人及活動負責人立法會議員李梓敬、區議員楊哲安拿著“我愛中國、生日快樂”的字牌開心地大聲說：“中華人民共和國生日快樂！”



在香港的中學教授英文的Illnur在英國讀書，返回俄羅斯後教書4年，他希望到俄羅斯以外地方，感受不同國家的文化及語言，遂四處游歷包括到過中東的杜拜及卡塔爾，然後到亞洲旅居，Illnur首選香港是覺得香港是一個非常有趣的地方，想前來探索，於是2012年年底首次踏足香港。他原計劃在香港住一年後，便去日本或韓國等旅居教學，不過一住至今就是13年。



“香港有種魅力令人留在這裡”，Illnur說在港的外國人有兩大類，一類是短期留港一至兩年，另一類是在港生活5年或10年甚至更長時間，他就是這一類。Illnur贊香港的魅力在於這裡是集合工作及娛樂的好地方，而且它富有多元色彩，Illnur如一名“老香港”般娓娓道來香港有很多有趣及不同類型的餐廳，若喜歡郊外，行山地方很多，還有世界級的主題樂園等。

