盡享食玩買優惠　市民共歡賀國慶

中評社北京10月2日電／據大公報消息，為慶祝中華人民共和國成立75周年，商界紛紛推出不同的優惠，覆蓋吃喝玩樂與購物，與市民同樂。有市民選擇在這天國慶假期留在香港玩足全日，先到戲院享受半價優惠，再免費乘坐天星小輪往海濱漫步或免費搭電車暢游港島，晚上觀看煙花匯演。



有港人趁國慶日到北京感受國慶氣氛，凌晨3時到天安門排隊看升旗、看天安門前的大花籃，“第一次在北京過國慶節，那人山人海的熱鬧氣氛，真是從未體驗過。在人群中聽著國歌奏起那一刻，家國情懷頓時湧上心頭，這次旅程太難忘了！”＼大公報記者 伍軒沛（文） 許棹傑（剪輯）



王小姐：今年更有參與感



從事珠寶業、任職管理層人員的王小姐，昨日趁國慶假期，一早就出門感受國慶氣氛。她早上先到戲院，享受半價優惠看電影，然後免費乘坐天星小輪前往中環海濱漫步，下午就在附近的商場吃吃逛逛，晚上與友人一起集合去看煙花匯演。



從早到晚，吃喝玩樂，好友相聚，王小姐笑言，今年的國慶節氣氛更濃厚，國慶75周年優惠與活動涵蓋日常生活的各個方面，男女老幼都能找到喜歡的活動。從飲食到交通，還融入了豐富的文化和體育元素。許多食肆提供優惠，使得更多市民能夠享受到國慶日的福利，她認為更讓市民有參與感，有普天同慶的感覺，而不單是一個公眾假期。



旅遊公司負責人吳先生昨日在北京過國慶節，這也是他第一次在內地過國慶節。他說半個月前，關於香港國慶節活動的消費在網上“洗版”式出現的時候，他就想，“不如趁著75周年去北京看看！”於是買了機票，上周乘搭往北京的飛機。



吳先生：興奮得一夜未眠

