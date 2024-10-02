食肆七折優惠旺場　市民大贊“抵食”

中評社北京10月2日電／據大公報消息，昨日國慶假期，大公報記者直擊市面的消費情況，多區提供優惠的食肆都出現排隊人龍，在尖沙咀等旅遊旺區，有連鎖食肆在非正餐時間都要輪候超過15分鐘，生意火爆。有市民因應優惠選擇價格較貴的餐飲，亦有市民從東湧乘搭港鐵到尖沙咀看煙花，大贊“交通優惠讓國慶出行更方便”。飲食界立法會議員張宇人表示，多間有提供優惠的食肆都有輪候人龍，整體氣氛很好，希望良好的氣氛能持續。



飲食業聯同多個界別在國慶推出優惠，超過3600間食肆參與。有連鎖餐廳集團全日堂食7折優惠，其中位於沙田廣場的一間食肆，早上有不少市民在店外輪候。有市民說，因應7折優惠而光顧，大贊很“抵食”，一份早餐正價約40元，7折優惠便是便宜超過10元。在尖沙咀的一個商場內，不少餐飲店提供國慶優惠，昨日下午約4時，多間飲品店都有排隊情況，顧客主要是旅客。



位於油塘的大本型商場，不少食肆、商戶張貼國慶優惠海報，包括特設75元兩人套餐、堂食全單75折等優惠，有食肆外大排長龍，晚市時段更有逾50人輪候。市民陳小姐說，得知國慶日有不同的食買玩優惠，昨早與家人看半價電影只需50元，而晚上餐廳全單75折，陳小姐形容是“折扣不停有”，她又指出國慶市面氣氛濃厚，節慶活動及折扣吸引不少市民留港消費，認為活動應持續舉辦，“如果元旦都有就更好。”



港鐵有折扣 便利出行



國慶日電車免費乘搭，用八達通乘搭港鐵大部分路線可享75折優惠，天星小輪來往尖沙咀和灣仔和中環的航線免費，小童亦可免費乘搭巴士指定日間路線。市民黃先生說，乘坐港鐵時兩元交通優惠計劃再“折上折”，只需1.5元。市民鄭先生剛從東湧乘搭港鐵到尖沙咀看煙花匯演，他大贊公共交通提供優惠，讓國慶出行方便得多。



昨日全港戲院亦有半價優惠，全日賣出逾15萬張戲票。早上在金鐘一間戲院，就有不少市民到場購票。有市民表示，知道昨日電影票價有半價優惠，特意前來，認為用平日購票的價錢，可以多買一張戲票，十分吸引。

