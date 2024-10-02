熊貓機械人歌舞賀國慶　科技與文化融合

中評社北京10月2日電／據大公報消息，昨日在西九文化區舉行的“國慶同行 油尖旺 跑出個未來”千人活動現場，除了文藝表演，亦設機械人表演和展示。雖然午後驕陽似火，眾多市民仍全家出動，活動現場充滿歡聲笑語。市民同聲祝願，國泰民安，內地和香港的發展越來越繁榮。



活動現場有30支隊伍約750人參加“幻彩金星跑”，途經名為“和諧、團結、愛國”的站點，為國家75周年華誕送上祝福。隨後，悟空機械人和熊貓機械人表演舞蹈《我和我的祖國》，展現科技與文化的融合，共迎國慶。活動期間同時進行“探索未來博覽嘉年華”，展示未來新科技、新能源及新時代三大主題，共同探索新質生產力。



拔萃男書院機械人隊在活動現場設置攤位，吸引了不少對機械人感興趣的年輕人圍觀。教練Isaac介紹，展出的機械人包括年初獲健力士世界紀錄認證的最小型人型機械人，還有在8月北京世界機器人大會比賽中榮獲冠軍的工業級機械人。Isaac還表示在參加了北京機器人大會後認識到，國家在機械人和人工智能領域的發展已走在前沿，祝願祖國科技發展日新月異。



今年12歲的馬同學和14歲的梁同學參加了現場許多與機器人有關的攤位活動，包括機械人配對、未來教育初體驗等，形容“非常好玩，好玩之餘還有獎品拿”。他們祝福國家75周年生日快樂。



市民馮小姐說，“國慶的過節氛圍濃厚”，香港推出例如免費搭乘天星小輪等惠民措施，活動現場亦十分熱鬧，有很多文藝節目可看，認為非常有趣。