公共就業人才服務機構年服務人次過億

中評社北京10月2日電／據新華社報導，人力資源社會保障部就業促進司負責人宋鑫近日介紹，目前，全國已有4400多家公共就業人才服務機構，年均服務1.1億人次；建成6900多家零工市場，日均服務近30萬人次。



“我們將持續鞏固提升覆蓋全民、貫穿全程、輻射全域、便捷高效的全方位就業公共服務，為促進高質量充分就業提供支撐。”宋鑫說。



他表示，下一步將完善制度，推進服務均等化。打破戶籍、區域、身份限制，支持城鄉勞動者在就業地、求職地享受就業服務。完善企業服務保障制度，對國有企業、民營企業、個體經營組織等，提供均等化的就業服務。



同時要健全體系，提高服務可及性。持續完善就業公共服務功能，提供有針對性的職業指導、職業介紹等。建好“家門口”就業服務站、零工市場，打造“15分鐘服務圈”，推行“大數據＋鐵腳板”服務模式，推動資源下沉基層。



在提升能力，推動服務專業化方面，宋鑫介紹，接下來將實施就業公共服務人員能力提升計劃，同時進一步發揮市場化人力資源服務機構作用，擴大專業化服務供給，促進人力資源有效對接。



最後是數字賦能，實現服務智慧化。“我們將推動各地持續完善省級集中的就業信息資源庫和就業信息平台，推進政策、服務一網通辦。建設和用好全國統一的就業公共服務信息平台，支持勞動者跨地區享有就業服務。”宋鑫說。