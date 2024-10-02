義務教育階段在校生2023年到1.6億人

在娘蒲鄉中心小學，娘蒲鄉中心小學藏文老師格桑曲珍在上藏文課（9月3日攝）。格桑曲珍曾經也是該校學生。（圖源：新華社） 中評社北京10月2日電／據新華社報導，新中國成立以來，我國教育事業取得了舉世矚目的成就。我國已建成世界上規模最大的教育體系，教育現代化發展總體水平跨入世界中上國家行列，為教育強國建設打下堅實基礎。



國民教育水平顯著提升



1949年新中國剛成立時，我國約80%的人口不識字，教育基礎極其落後。黨中央、國務院堅持教育為人民服務，不斷擴大人民群眾的受教育機會，各級各類教育普及水平實現了歷史性跨越。



義務教育普及程度大幅提高。1949年，我國小學學齡兒童淨入學率僅為20%；近年來，小學學齡兒童淨入學率接近100%。1949年，全國義務教育階段在校生2522萬人，2023年，全國共有義務教育階段在校生1.6億人。



高中階段教育水平不斷提升。新中國成立初期，我國高中階段教育基礎非常薄弱，毛入學率僅為1.1%。2023年，我國高中階段毛入學率達到91.8%，高中階段教育共有學校2.2萬所。



高等教育普及水平實現跨越。1949年，全國僅有高等學校205所，各類高校在校生11.7萬人，高等教育毛入學率僅為0.26%。通過啟動“211工程”“985工程”發展戰略，以及1999年開始實施高校擴招政策，高等教育進入大眾化發展階段。2015年提出的“雙一流”建設新要求，使我國高等教育邁上新的歷史起點。2023年，全國有高等學校3074所，比1949年增長14倍。



扎實推進教育均等化



新中國成立75年來，我國始終把促進教育公平作為基本政策目標，努力讓人民群眾享有公平而有質量的教育。

