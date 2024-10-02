美經濟仍面臨巨額債務問題

中評社北京10月2日電／據經濟日報報導，8月21日，交易員在美國紐約證券交易所交易大廳工作。新華社記者 劉亞南攝



當地時間9月18日，美聯儲啟動自2020年3月以來的首次降息，標誌著其貨幣政策由緊縮周期向寬鬆周期轉向。但是，美國經濟依然面臨巨額債務問題。



20世紀80年代以來，美債規模急劇上漲。1990年美國政府債務總額約為3.2萬億美元，2000年這一數字增長至約5.62萬億美元，2010年增至約13.56萬億美元，2020年增至約27.74萬億美元，2023年美國政府債務總額突破34萬億美元。截至2024年7月，美國政府債務突破35萬億美元，再次創下新高。雖然美聯儲降息能夠緩解部分償債壓力，但美債規模擴張勢頭恐怕難以控制，將成為籠罩在全球經濟上空的陰影。



美國財政部9月12日發布的月度聯邦政府收支報告顯示，今年美國政府已為35.3萬億美元國債支付逾1萬億美元利息。償債成本上升也與美國8月財政赤字大幅上升相吻合。截至8月的前11個財月裡，美國聯邦赤字規模達1.9萬億美元，同比增長24%。美國財政赤字曾在2020財年達到3.13萬億美元的峰值，此後兩年雖呈下降趨勢，但在2023財年又有所上漲：美國財政部數據顯示，2023財年美國政府的財政赤字增加了約3200億美元，同比增長23%。一方面，經濟的衰退和各種減稅法案的實施導致財政收入減少；另一方面，為刺激經濟增長，財政支出又不斷增加，這就導致財政赤字不斷攀升，衹有通過發債彌補財政赤字，形成惡性循環。



債務變化直接反映財政盈虧水平，政府財政盈虧則往往與經濟增長狀況緊密相連。從美國經濟發展變化上看，歷次債務大幅增長之時，經濟增長都處於低位，其中最典型的是受2008年國際金融危機以及新冠疫情影響，美國經濟出現負增長，同時期美國政府債務也大幅增加。



根據預算約束理論，如果經濟增長率高於債務利率，經濟增長可以消化掉債務增長。即使債務的絕對量增長，也可通過擴大經濟規模抵銷債務增長對經濟帶來的負面影響，使債務的相對量下降。但即使在常態下，美國經濟增速也只在2%左右，然而美國政府債務利率長期在5%左右，經濟增速顯然難以消化債務增長。更何況美國的經濟增長統計包括了金融等非生產領域的資本增值，並不能完全反映實際的物質生產水平。

