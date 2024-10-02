9月份我國經濟景氣水平總體回升

中評社北京10月2日電／據光明日報報導，國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會9月30日發布的數據顯示，9月份，製造業採購經理指數（PMI）為49.8%，比上月上升0.7個百分點；綜合PMI產出指數為50.4%，比上月上升0.3個百分點，繼續位於擴張區間，我國經濟景氣水平總體有所回升。



國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀數據時指出，9月份，生產指數為51.2%，比上月上升1.4個百分點，升至臨界點以上，製造業生產活動加快。新訂單指數為49.9%，比上月上升1.0個百分點。



各規模企業PMI均有回升。大型企業PMI為50.6%，比上月上升0.2個百分點，擴張步伐有所加快；中、小型企業PMI分別為49.2%和48.5%，比上月上升0.5和2.1個百分點，景氣水平均有改善。



高技術製造業和裝備製造業繼續領跑。從重點行業看，高技術製造業和裝備製造業PMI分別為53.0%和52.0%，比上月上升1.3和0.8個百分點，繼續保持良好發展態勢；消費品行業PMI為51.1%，比上月上升1.1個百分點，景氣度明顯回升；高耗能行業PMI為46.6%，比上月上升0.2個百分點。



9月份，服務業商務活動指數為49.9%，比上月下降0.3個百分點，略低於臨界點，服務業業務總量與上月基本持平。從市場預期看，業務活動預期指數為54.6%，持續處於景氣區間，其中郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業業務活動預期指數均位於60.0%以上高位景氣區間，企業對近期行業發展更為樂觀。