政策再加碼　“兩新”有效激發內需潛力

寧夏回族自治區石嘴山市民在選購汽車。圖片來源：寧夏回族自治區商務廳（圖源：人民網） 中評社北京10月2日電／據人民網報導，“十一”黃金周期間，各地新車、家用電器消費熱情繼續升溫。記者從多地汽車4S店和家電商家瞭解到，在全國加力推進以舊換新的背景下，線下門店迎來“換新消費”新機遇。多位受訪者在接受記者採訪時也表示，此次以舊換新補貼產品覆蓋面大、力度升級，消費者換購意願顯著增強。



據商務部介紹，截至9月25日，全國約386萬名消費者購買8大類家電產品超520萬台，享受46.7億元中央補貼，帶動銷售額超243億元，1—8月，限額以上家電類商品零售額同比增長2.5%；全國汽車以舊換新信息平台已收到汽車報廢更新補貼申請超過113萬份，平台登記註冊用戶數超過168萬個，補貼申請量保持快速增長態勢。



當前，隨著“兩新”政策（推動大規模設備更新和消費品以舊換新）持續加碼落地，有效助力激發內需潛力。業內專家表示，在“金九銀十”等消費旺季加持下，市場有望進一步回暖向好。



消費者：政策紅利帶來實惠



家住北京順義的李先生年初剛購置新房，考慮到成本問題，他遲遲沒有購買家電。



“我聽說現在有以舊換新的政策，正好把全屋家電購置齊全，能省不少錢。”李先生說，他在“京通”小程序領取了購買家用電器的政府補貼，全屋家電能省將近1.5萬元。



據北京市發改委數據顯示，截至9月23日，全市電冰箱、洗衣機等8類家電產品銷售超58萬台，銷售額達37億元左右。受理小汽車報廢更新和置換更新申請2.3萬輛，汽車銷售額達60億元左右。北京市家用電器和音像器材類商品零售額由1至6月的同比增長1.4%提高到1－8月同比增長8.9%。



除家電外，隨著報廢更新政策進一步發力以及地方以舊換新政策陸續出台，整體車市熱度有所回升。



近日，杭州市民祝先生下單一台蔚來ES6，這台車是新能源汽車，購買價格是在30萬以上，可享受18000元的汽車置換補貼，同時結合品牌自身推出的9月限時優惠，還額外省了5萬元。

