賴就是在罵顧立雄！謝龍介揭“換顧”時間點

中評社台北10月2日電／賴清德近日被爆因禮節問題對將官動怒，“國防部長”顧立雄澄清，賴衹有提醒相關問題。不過，熟識賴清德的國民黨“立委”謝龍介認為，賴當時表面上罵將官，實際上是在罵顧立雄，他也預言，當賴已與美國建立良好管道，顧就差不多要下台了，這個時間點可能落在明年開春後。



根據《中時新聞網》報導，顧立雄昨日受訪指出，因為賴清德體恤官兵辛勞，希望跟晉任將領有所交流，才會在8月份安排茶敘，相關茶敘是第一次辦，事前相關流程沒有溝通清楚，因此，賴清德對軍人禮節當場有做提醒。他並強調，之後再辦理茶敘時也都順利圓滿，沒有任何辱罵、摔東西立威的事情，希望大家不要以訛傳訛。



謝龍介昨在中視政論節目《庶民大頭家》表示，軍人見到長官本就要敬禮，所以賴清德的“見到三軍統帥為什麼不站好”這句話沒有錯，因為將軍的工作是要帶兵，若他們散漫，部隊要如何保家“衛國”？“這一點他沒有錯”。



“顧部長，就是你”，謝龍介認為，當天賴清德表面上在罵將官，實際上是在罵顧立雄，因為就是身為部長的顧“帶頭的”，軍人不可能見到長官不敬禮，一定是有人下達相關命令。他並指出，在英文第二任期，時任“副總統”的賴清德，和包括顧立雄在內的許多蔡政府高層關係惡劣，賴上任後任命顧為“防長”屬無奈之舉，並且有美方因素，但當賴已與美國建立良好管道，顧就差不多要下台了，這個時間點可能落在明年開春後。