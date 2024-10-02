桃園連放颱風假？張善政：3日停班課機率高

中評社台北10月2日電／桃園市長張善政10日主持山陀兒颱風防颱第一次工作會議，他在會議上表示，桃園3日影響最大，“停班停課機率非常高”，請局處預做停班停課準備，但還是要等晚間8時與基北北同步宣布。



根據《中時新聞網》報導，山陀兒颱風防颱第一次工作會議中提及，2日晚間桃園全市會在強陣風範圍，研判今天深夜會發布陸上警報，研判3日晚間到4日清晨會解除警報。



張善政表示，3日應該是颱風最劇烈的時候，停班停課機率非常高，請局處以明天停班停課預早準備，但還是會等到晚上與基北北同步宣布。