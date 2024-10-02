【
大
中
小
】 【
打 印
】
桃園連放颱風假？張善政：3日停班課機率高
http://www.CRNTT.com
2024-10-02 13:12:13
中評社台北10月2日電／桃園市長張善政10日主持山陀兒颱風防颱第一次工作會議，他在會議上表示，桃園3日影響最大，“停班停課機率非常高”，請局處預做停班停課準備，但還是要等晚間8時與基北北同步宣布。
根據《中時新聞網》報導，山陀兒颱風防颱第一次工作會議中提及，2日晚間桃園全市會在強陣風範圍，研判今天深夜會發布陸上警報，研判3日晚間到4日清晨會解除警報。
張善政表示，3日應該是颱風最劇烈的時候，停班停課機率非常高，請局處以明天停班停課預早準備，但還是會等到晚上與基北北同步宣布。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
張善政施政報告 十大面向打造桃園宜居城
(2024-09-30 14:53:21)
幻象飛官謝沛勳住桃園 張善政管碧玲關懷
(2024-09-11 10:11:28)
張善政開箱桃園憲兵眷村 爆紅龜吉拉成亮點
(2024-09-06 16:09:09)
柯文哲遭收押禁見 張善政：尊重司法
(2024-09-06 16:02:47)
張善政7日訪美、貝里斯 展開8天城市交流
(2024-09-04 14:49:47)
桃園土地公藝術節9/7登場 200神尊踩街
(2024-08-27 18:22:12)
桃園捷運綠線車站命名 張善政開心送機票
(2024-08-20 16:32:27)
中評關注：張善政鴨子划水為連任桃園鋪路
(2024-08-20 00:44:58)
張善政新屋客家庄座談 地方關心SRF發電廠
(2024-08-19 17:03:36)
張善政動起來！桃園捷運綠線隧道全數貫通
(2024-08-19 16:28:20)