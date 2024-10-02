華人故事：毛裡求斯林氏第四代華裔林海岩

林海岩小時候與父母、哥哥的合影。（受訪者供圖）（圖源：中國僑網） 中評社北京10月2日電／據中國僑網報導，1949年10月1日，新中國成立當天，在毛裡求斯唐人街開中藥鋪的林文璇升起了毛裡求斯第一面五星紅旗。從19世紀末，林文璇的父親林星次漂洋過海到毛島謀生至今，林氏家族在當地已有近130年的歷史。



近日，毛裡求斯林氏第四代華裔林海岩接受中國僑網“華人故事”專訪，講述其家族四代的移民故事和他與中國的不解之緣。



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融入：毛裡求斯第四代華裔



“上帝先創造了毛裡求斯，再仿照毛裡求斯創造了伊甸園。”林海岩說，如果你對毛裡求斯不甚瞭解，那麼看了美國作家馬克·吐溫這句話多少會有些憧憬，這裡是一個用美麗也不足以形容的地方。



據史料記載，1760年中國勞工抵達毛島。1821年英國人為發展毛島種植業向福建招募勞工到達毛島。1860年9月，第一批客家人登陸毛裡求斯，之後的數十年時間裡，陸續有不少客家人漂洋過海前去謀生。



“我的曾祖父林星次1879年出生於廣東梅縣（今梅州市），自幼跟隨他的父親以剃頭為生。17歲那年，在同行的指引下，他有了出海闖一闖的想法，於是告別了父母兄弟，一個人來到毛裡求斯。”林海岩介紹說，到他這一輩，林家在毛裡求斯已經是第四代了。



剛到毛裡求斯時，林星次從給人剃頭開始做起。有了積蓄後，他和同鄉親戚合夥經營中藥材、布匹和雜貨生意。在當地安定下來後，林星次把在家鄉的兄弟也帶到毛裡求斯發展。



林海岩告訴記者，曾祖父林星次有著濃厚的鄉土情結，他經常教導後輩不要忘記根本，並以自己的言傳身教，給子女們留下了“愛國愛鄉”這個最寶貴的家風。

