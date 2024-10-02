陳清泉院士：弘揚嘉庚精神　促中外交流合作

“弘揚嘉庚精神，賡續家國情懷”座談會現場。北京市僑聯北京離退休僑務工作者聯誼會 供圖（圖源：中國僑網） 中評社北京10月2日電／據中國僑網報導，“華僑是聯繫祖國和住在國交流的天然紐帶。”中國工程院院士陳清泉如是說。



9月30日，“弘揚嘉庚精神，賡續家國情懷”座談會在中國華僑歷史博物館舉行。本次座談會由中國僑聯機關僑聯、北京市僑聯北京離退休僑務工作者聯誼會主辦。年近九旬的陳清泉出席會議並作主題演講。



陳清泉1937年出生於印度尼西亞，其父在當地經營一家汽車公司。兒時的他在維修車間裡發現工人們身上都是油污，萌生了“讓漂亮汽車不冒煙”的想法。1953年，陳清泉考入北京礦業學院（今中國礦業大學）機電系，畢業後留校任教，之後於清華大學研究生畢業，又取得香港大學博士學位。



1993年，陳清泉研發出先進電動汽車概念車。陳清泉創造性地把汽車、電機、控制等技術融合成一門新興交叉學科，為現代電動車學科奠定了理論基礎。同時，他對電動汽車的電機設計規律、電控系統、電池管理系統等核心技術創新作出突出貢獻。



幾十年來，陳清泉投身於電動汽車技術的研究中，為我國電動汽車產業發展的技術和理論方面作出領銜支持和指導，同時將技術、政策、產業、市場、金融聯繫起來，令該體系成為完整的產業鏈發展作出重要推動作用。因其在電動汽車研發領域的卓越貢獻，陳清泉獲得“感動中國2022年度人物”、2024香港特別行政區金紫荊星章等殊榮。



陳清泉回憶道，抗日戰爭時期，愛國僑領陳嘉庚在南洋多次發表演講，號召廣大僑胞團結起來，共同為祖國的抗戰貢獻力量。他當時年紀尚小，但深受嘉庚精神鼓舞。因此，他在中學畢業後選擇回到中國讀書。



作為歸僑科學家，陳清泉說華僑華人具有天然的優勢，他們既熟悉住在國的社會發展情況，又和祖（籍）國有著天然的親緣聯繫，是促進住在國與祖（籍）國交流交往的友好使者。他希望竭盡所能促進中外交流合作，以弘揚嘉庚精神。

