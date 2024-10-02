第十一屆世界惠州同鄉懇親大會在新加坡舉行

圖為第十一屆世界惠州(府署)同鄉懇親大會現場。惠州市委統戰部供圖（圖源：中國僑網） 中評社北京10月2日電／據中國僑網報導，第十一屆世界惠州（府署）同鄉懇親大會（簡稱“世惠會”）9月29日在新加坡舉行，來自16個國家和地區的惠籍海外僑胞及港澳台代表、各界友好人士歡聚一堂，共敘鄉親情誼，共謀合作發展。



本次活動，惠州市委常委、統戰部部長賴建華率惠州代表團出席，新加坡宗鄉會館聯合總會會長蔡其生、新加坡惠州會館榮譽會長拿督斯裡郭觀華、新加坡惠州會館會長蕭立娟以及馬來西亞、印度尼西亞、泰國、美國、英國、加拿大、中國香港等國家和地區僑團、社團主要負責人參加活動。



賴建華在致辭中表示，世惠會自發起以來，為促進惠州與海外交流合作、推動惠州經濟社會高質量發展作出了積極貢獻。他說，當前惠州正奮力打造廣東高質量發展新增長極，希望廣大鄉親繼續關心支持家鄉建設，充分發揮橋梁紐帶作用，惠州將秉承“敦睦鄉誼、共謀發展”的宗旨，進一步加強與海外鄉親聯繫與合作，為大家回鄉投資興業、交流合作、尋根問祖提供更加便利、貼心的服務。



蕭立娟代表此次大會主辦方致辭，她簡要介紹了新加坡惠州會館及此次大會基本情況。她表示，將繼續發揮會館凝聚僑心、匯聚僑智、發揮僑力的平台作用，為促進惠州對外合作交流、推動中新關係友好發展作出更大貢獻。



據悉，大會為期兩天，其間，惠州代表團拜訪了南洋客屬總會、新加坡製造商總會及部分海外僑胞企業，舉行了惠州論壇、投資推介會，並達成了多個合作項目。



世惠會於1994年由新加坡惠州會館發起，先後在新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、汕尾等多地舉辦，據介紹，第十二屆世惠會將由香港惠州社團聯合總會舉辦。