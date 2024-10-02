海南馮寶冼夫人紀念館舉行開館10周年活動

10月1日，海南馮寶冼夫人紀念館暨馮氏宗祠開館10周年慶典民俗活動在海口舉行。圖為活動現場。海南馮寶冼夫人文化研究會供圖（圖源：中國僑網） 中評社北京10月2日電／據中國僑網報導，10月1日，海南馮寶冼夫人紀念館暨馮氏宗祠開館10周年慶典民俗活動在海口舉行，紀念享有“中國巾幗英雄第一人”美譽之稱的冼夫人。



據悉，冼夫人名冼英，俚人，生於高涼郡山兜峒（今屬廣東省茂名市）。她與高涼郡太守馮寶結婚之後協理政務，是公元六世紀嶺南俚人的著名領袖，一生致力於國家統一和民族團結。



當日，現場熱鬧非凡，海南傳統八音、舞龍舞獅、祭祀禮儀等民俗活動逐一進行，吸引各界民眾參加慶典活動。



“我們的根在瓊州，脈在海南，每年我們都會帶孩子們回來尋根祭祖。”專程從泰國回來參加慶典活動的馮爾欽說。



2014年10月1日建成開館的海南馮寶冼夫人紀念館，由泰國、新加坡、澳大利亞、馬來西亞，以及香港、澳門、海南等12000多位海內外鄉親共同捐資建立。



海南馮寶冼夫人紀念館開館10年來，以圖片、文字、文獻形式，陳列宣傳馮氏、冼夫人的歷史貢獻。每年傳統節日“軍坡節”，海南馮寶冼夫人紀念館舉辦傳統祭祀、“穿杖”、舞獅摘青、“裝軍”巡游、瓊劇等頗具海南特色的民俗鬧軍坡活動。



據介紹，冼夫人在廣東、海南，乃至海外華僑華人中擁有廣泛信眾。冼夫人信俗被列入中國國家級非物質文化遺產代表性項目名錄。海南各地現建有400多座規模不等的冼夫人廟，幾乎覆蓋全島。



海南省馮寶文化研究會負責人表示，海南馮寶冼夫人紀念館將凝聚各方力量，進一步收集和整理冼夫人在民族團結、國家統一和社會進步等方面做出歷史貢獻的史志資料，加強冼夫人文化研究，做好冼夫人文化的傳承