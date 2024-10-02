“海聯之約·情系京華”慶祝活動成功舉行

近日，“海聯之約·情系京華”北京海聯會慶祝中華人民共和國成立75周年聯歡活動在北京舉行。（主辦方供圖）（圖源：中國僑網） 中評社北京10月2日電／據中國僑網報導，近日，由北京海外聯誼會主辦的“海聯之約·情系京華”北京海聯會慶祝中華人民共和國成立75周年聯歡活動在北京舉行，北京海外聯誼會理事、在京的各界港澳台僑代表等400餘人參加聯歡活動。



北京海外聯誼會會長楊晉柏在致辭中表示，新征程上，希望各位理事秉持民族大義，不斷鑄牢中華民族共同體意識，旗幟鮮明反對“台獨”分裂活動和外部勢力干涉，堅定不移推進祖國完全統一。完整準確貫徹“一國兩制”方針，支持愛國愛港愛澳力量不斷發展壯大，維護港澳長期繁榮穩定。希望各位理事繼續發揮聯繫廣泛、融通中外的優勢，鼓勵引導廣大港澳台僑同胞進一步投身中國式現代化建設，積極融入國家發展大局，助力首都高質量發展。希望各位理事當好民間外交和文化交流的使者，促進文明交流互鑒，對外講好中國故事、北京故事，為國家和首都的改革發展營造良好的外部環境。



北京海聯會理事、“海聯之友”、秘書處幹部等共同參與演出。活動分為鴿哨聲聲入夢來、攜手奮鬥共榮耀、同心共圓中國夢三部分，在《中國龍》氣勢磅礴的鼓舞表演中拉開帷幕。緊接而來的歌曲《前門情思大碗茶》通過歸國華僑對兒時北京生活往事的回憶，表達了遠方游子對故鄉的眷戀之情，同時將中國傳統戲曲、武術、體育等元素巧妙融入，充滿北京韵味。



海內外理事共唱經典，不僅演唱了京劇、越劇、豫劇等傳統曲藝，還演唱了《我的中國心》、《我和我的祖國》等經典曲目；2024年“水立方杯”中文歌曲大賽北京賽區金獎獲得者詹婕翎在現場沙畫表演的配合下，傾情演唱《燈火里的中國》；由美國、阿根廷、德國等海外理事共同獻唱的粵語、閩南語、普通話歌曲串燒則掀起了全場的高潮。

