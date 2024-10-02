習近平同普京就中俄建交75周年互致賀電

中評社北京10月2日電／據新華社報導，10月2日，國家主席習近平同俄羅斯總統普京互致賀電，熱烈慶祝兩國建交75周年。



習近平指出，中俄互為最大鄰國，同為世界大國和主要新興市場國家。建交75年來，雙方從兩國和兩國人民的根本利益出發，在深刻總結歷史經驗的基礎上，推動中俄關係不斷提質升級，永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏成為兩國關係最本質的特徵。特別是新時代以來，在我同普京總統共同戰略引領下，面對百年未有之大變局，雙方政治互信持續加深，務實合作成果顯著，世代友好深入人心，為增進兩國人民福祉，推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化作出重要貢獻。



習近平強調，我高度重視中俄關係發展，願同普京總統一道努力，以兩國建交75周年為契機，牢牢把握雙邊關係前進的方向，不斷拓展中俄全方位務實合作，共同促進兩國高質量發展和現代化建設，為維護世界和平穩定、推動構建人類命運共同體作出新的貢獻。



普京表示，值此俄中建交75周年之際，謹致以最誠摯的祝賀。四分之三個世紀前，我國在世界上第一個承認中華人民共和國並迅速同新中國建立起密切的協作關係。俄中緊密、互利的關係成功經受住了時間的考驗。當前，俄中關係處於歷史最高水平。雙方在政治、經貿、科技等各領域積極開展合作，在國際和地區事務中高效協作，共同致力於構建公正的多極世界格局。我相信，雙方將全面落實我同習近平主席會晤達成的一系列共識，進一步鞏固俄中新時代全面戰略協作夥伴關係，促進歐亞大陸及全球安全穩定。