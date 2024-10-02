習近平致電祝賀石破茂當選日本首相

中評社北京10月2日電／據新華社報導，10月1日，國家主席習近平致電石破茂，祝賀他當選日本首相。



習近平指出，中國和日本是一衣帶水的鄰邦。兩國走和平共處、世代友好、互利合作、共同發展之路，符合兩國人民根本利益。希望日方同中方相向而行，恪守中日四個政治文件的原則和共識，全面推進兩國戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。



同日，國務院總理李強向石破茂致賀電，表示雙方應維護兩國關係政治基礎，加強友好、互信與合作，更好造福兩國人民。