海外投資者持續看好中國市場

中評社北京10月2日電／據新華社報導，近期，隨著一系列增量政策落地，中國市場信心持續提振，海外投資者紛紛表示正在或將加碼投資中國市場。在全球經濟復甦乏力、貿易關係緊張、地緣衝突加劇等諸多風險挑戰並存的背景下，中國加大政策支持力度，營商環境持續優化，經濟韌性不斷增強，受到投資者普遍認可。國際金融、產業界人士表示，對中國市場發展前景充滿信心。



“看多中國” 投資機遇凸顯



面對複雜嚴峻的國內外環境，中國經濟運行總體平穩、穩中有進。中國政府正有效落實存量政策，加力推出增量政策，進一步提高政策措施的針對性、有效性。一系列舉措有力提振市場信心，並令中國資本市場成為全球關注的焦點。



華爾街對衝基金創始人戴維·泰珀表示，準備追加購買與中國相關的股票。“我們持有的時間更長，中國股票也更多。”他表示，中國股市估值仍然較低。



彭博社報導，以在美上市中國股票為主要樣本的納斯達克中國金龍指數9月26日在紐約交易時段一度上漲13%，創下兩年半以來最大漲幅。這一指數在26日當周的5個交易日累計上漲超過20%。



國際投行高盛集團、摩根士丹利分析師均認為，橫向比較，中國股市在全球市場仍屬於價值窪地，中國股票在全球投資組合中的權重將逐步上升。



摩根大通資產管理公司表示，中國股市市盈率偏低，具有投資價值。瑞士SPI資產管理公司高管斯蒂芬·英尼斯表示，中國正在加大力度支持經濟增長，這有效提振了投資者信心。



“投資中國” 市場潛力彰顯



不少跨國企業認為，中國經濟充滿韌性，市場潛力巨大，營商環境不斷優化，讓投資者投下更多“信心票”。

