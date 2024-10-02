港口罷工將多方面衝擊美國經濟

中評社香港10月2日電／由於勞資雙方未能達成一致，美國國際碼頭工人聯合會所屬幾萬名成員1日起開始罷工，涵蓋美國東海岸和墨西哥灣30多個港口。這是美國東海岸和墨西哥灣港口碼頭工人自1977年以來首次大規模罷工。



業內人士認為，罷工將導致全美半數以上集裝箱運輸停滯，給相關企業和工人帶來直接經濟損失。這一僵局若持續數周乃至數月，美國經濟將面臨經濟活動減少、供應不足、物價上漲和失業率上升等多方面衝擊。



美國全國製造商協會數據顯示，美國東海岸和墨西哥灣港口承擔超過全美68%的集裝箱出口和56%的集裝箱進口，每年處理價值約3萬億美元的國際貿易貨物。



新華社報導，摩根大通分析師布賴恩·奧森貝克測算，大規模罷工每天可能給美國經濟帶來50億美元損失，從目前水平估算，約相當於日均美國國內生產總值的6%。



美國世界大型企業研究會高級經濟學家埃林·麥克勞夫林警告，罷工將使美國貿易癱瘓並推高物價，而消費者和企業剛剛開始感受到通脹有所緩解。雖然一些貨物已開始轉運到西海岸，但替代效果有限。



總體來看，大型企業通過提前備貨囤貨和向西部港口轉移應對罷工衝擊，而中小企業預計將遭受更多損失。



美國拉美裔商會負責人哈維爾·帕洛馬雷斯表示，如果不能很快找到解決方案，美國小企業將面臨新冠疫情以來最大的供應鏈衝擊，很多企業沒有相關資源和辦法加以應對。



美國小企業融資機構卡皮圖斯公司首席運營官本·約翰斯頓表示，鑒於大多數美國小型製造商、零售商和批發商利潤率較低，應對能力較弱，可能因罷工轉為虧損。



精準投資全球咨詢公司投資組合經理埃裡克·克拉克說，罷工持續一周就可能導致今年美國節假日期間商品供應短缺，還可能在半年內出現與一年前類似的通脹高峰。



穆迪分析公司區域經濟研究負責人亞當·卡明斯認為，食品價格尤其容易出現上漲。另外，由於美國汽車零配件很大一部分通過東海岸港口運輸，如果罷工超過兩周，汽車價格也可能隨之上漲。總體而言，消費價格再度上漲或將使美聯儲推遲降息。



密歇根州立大學供應鏈管理教授賈森·米勒說，零部件供應短缺將阻礙美國製造商裝配和輸出成品，尤其是汽車行業將受到嚴重影響。如果出現長時間罷工，不能獲得零部件的工廠會考慮解雇工人。



牛津經濟研究院經濟學家日前測算，如果美國東海岸和墨西哥灣港口工人罷工以及9月中旬開始的波音公司3萬名機械師罷工持續到10月中旬，美國新增就業崗位可能減少約10萬個。