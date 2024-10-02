日本50家鐵路公司使用數據被篡改的輪軸

中評社北京10月2日電／據新華社報導，日本國土交通省近日指導對篡改列車輪軸數據事件展開調查，初步結果顯示，在日本的鐵路公司中，有50家使用了作業數據被篡改的輪軸。



近期，日本部分公司被曝在列車檢修等過程中存在篡改壓力數據的不當行為。國土交通省9月12日要求全國的鐵路公司緊急檢查各自的列車輪軸。該部門9月30日公布的初步檢查結果顯示，在參與本次緊急檢查的156家公司中，共有91家存在輪軸壓力值超標等問題，其中有50家公司在自查中發現自己使用了作業數據被篡改的輪軸，這些篡改行為包括列車輪軸組裝作業記錄本被替換等。



報告說，實施篡改行為的企業包括東日本旅客鐵道公司（JR東日本）、日本貨物鐵道公司（JR貨物）、東京地鐵公司全資子公司地鐵車輛公司、京王電鐵公司下屬京王重機整備公司以及JR東日本的全資子公司綜合車輛製作所。



由於地鐵車輛、京王重機整備和綜合車輛製作所這3家公司各自接受許多鐵路公司委托進行列車的維修保養，本次篡改數據事件波及範圍較廣。



國土交通省在報告中說，輪軸組裝作業時的不當行為是從根本上動搖確保鐵路運輸安全機制的行為，不過本次緊急檢查未發現有鐵路公司使用的車輛存在運行安全問題。