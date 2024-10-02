日本廣島縣一處水體疑受美軍污染19年

中評社北京10月2日電／據新華社報導，日本媒體10月1日報導，廣島縣東廣島市一處水體檢測出有機氟化合物含量超標300倍後，駐當地美軍承認使用含全氟和多氟烷基物質的泡沫滅火劑長達19年。東廣島市政府要求對美軍基地展開調查。



去年12月以來，東廣島市多項水質調查結果顯示，位於當地美軍彈藥庫附近的多處水體污染嚴重，其中一處地下水中全氟和多氟烷基物質含量超標300倍，當地要求日本政府向美軍提出調查。



美軍方面曾多次宣稱，沒有在彈藥庫使用過含全氟和多氟烷基物質的泡沫滅火劑。但美軍9月改口承認，從1991年起使用這類滅火劑長達19年，還在2020年大量焚燒這種滅火劑的原液。



對此，當地民眾感到憤慨和不安。東廣島市政府官員9月30日前往日本防衛省分支機構，要求對美軍彈藥庫所在區域進行水質和土壤調查並公布結果。



全氟和多氟烷基物質難以降解，會在環境和人體中累積，被稱為“永久性化學物”。2023年，世界衛生組織下屬機構國際癌症研究署將其中一種代表性物質全氟辛酸（PFOA）列為致癌物，將另一種代表性物質全氟辛烷磺酸（PFOS）列為可能致癌物。



去年以來，日本沖繩縣、大阪府和東京都等地接連曝出水體中全氟和多氟烷基物質含量超標，附近居民血檢異常。由於事發區域大多鄰近駐日美軍基地和日本自衛隊基地，這些基地被視為可能的污染源。