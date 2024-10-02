研究：魚也懂得“照鏡子”

中評社香港10月2日電／對著鏡子整理頭髮、衣服或者化妝是人們每天都要做的事情。日本和瑞士研究人員組成的團隊日前發現，裂唇魚不僅能意識到自己映在鏡中的鏡像是自己，還能像人一樣將鏡子作為獲得自身外觀信息的工具。



該研究的參與機構之一、日本大阪公立大學日前發佈公報說，在本項研究中，大阪公立大學和瑞士納沙泰爾大學的研究人員準備了三種裂唇魚照片，分別比作為研究對象的裂唇魚體型要大、同等和小，來測試其照鏡子前後看到這些照片的反應。



新華社報導，實驗結果顯示，沒有照過鏡子的裂唇魚對3種同類的照片進行了差不多同等時長的攻擊。接著，研究人員給裂唇魚照鏡子，待確認它們認出了鏡子中的自己後，再給它們看同樣的3種照片。研究人員發現，裂唇魚對體型大於自己的同類以及和自己差不多大小的同類照片攻擊的時間要少於攻擊比自己體型小的同類照片的時間。另外，照片中的同類體型越大，裂唇魚往來於鏡子和照片前的頻率更加高。



研究人員認為，攻擊時間的縮短並非因為裂唇魚對照片習慣了，而是它們通過鏡像掌握了自己的身長，主動控制了對大於自己的對象以及和自己差不多大小的對象的攻擊。而更頻繁地往來於鏡子和照片前表明它們可能是根據需要比較判斷，確認彼此的身長，然後再決定是否鬥爭。



公報說，本項研究表明裂唇魚的自我意識不單是對比外觀這種表面的自我意識，而是有目的地利用鏡像作為基準的內在自我意識。這一研究發現了人類和動物自我意識的共通之處，有可能成為解開自我意識是如何進化的重要線索。



研究結果發表在新一期《科學報告》雜誌上。