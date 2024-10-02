國慶假首日全國鐵路發送旅客超2100萬人次

中評社香港10月2日電／記者從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，10月1日，全國鐵路發送旅客2144.8萬人次，創單日旅客發送量歷史新高，運輸安全平穩有序。



10月2日，全國鐵路預計發送旅客1820萬人次，安排加開旅客列車1028列。



新華社報導，國鐵集團客運部負責人介紹，今年國慶黃金周旅遊流、探親流、學生流交織叠加，鐵路客流預計將保持高位運行，呈現“頭尾長途多、中間中短途多”的特點，部分時段和區段客流高度集中。全國鐵路實行高峰運行圖，統籌高鐵和普速運力資源，日均計劃開行旅客列車12000餘列。



各地鐵路部門加強國慶黃金周旅客運輸組織，強化路地聯動和安全保障，落實便民利民服務舉措，努力保障旅客平安有序溫馨出行。國鐵武漢局集團公司武漢、漢口等各大車站在進站通道、檢票口、候車室等客流集中區域，安排黨員突擊隊和志願者為旅客提供問詢引導、幫扶助行等服務；國鐵濟南局集團公司與國網山東濱州供電公司密切協作，對管內德大鐵路沿線供電設施開展安全巡查，不間斷對鐵路供用電設備進行紅外測溫，確保出行用電安全可靠；國鐵西安局集團公司與西安市公交集團等市政交通部門建立聯動機制，延長地鐵運營時間、加開夜間公交、增調出租車，服務旅客出行“最後一公里”。