張極給心臟換扇門：中國原創 獨步全球

“J-Valve介入主動脈瓣膜”的發明人張極博士 中評社香港10月3日電（記者王平）9月29日是世界心臟病日，而就在兩天前的27日，一款名為“J-Valve介入主動脈瓣膜”的國產心臟瓣膜，又在香港的威爾斯親王醫院植入兩位病人的心臟位置。而另外兩位病人正在等待手術。這款獨步全球的心臟瓣膜的發明人張極博士，則經常親臨香港指導手術。



以往開胸置換人工心臟瓣膜是大手朮，患者可能要幾個月躺在床上。而張極發明的“J-Valve介入主動脈瓣膜”的國產心臟瓣膜技術獨步全球，能夠以微創方式有效治療治療嚴重主動脈瓣反流這一國際疾病難題，具有手術創傷小、時間短、術後恢復快等優勢。熟練的術者在病人麻醉後十幾分鐘就可以完成手術，第二天就可以下牀。



截至目前，這款中國原創、獨步全球的高新心臟醫療器械已以“人道主義救助”的方式，在香港四家醫院進行臨床使用，治療了30多位患者。所謂“人道主義救助”應用，指的是在沒有任何其他可替代的治療方法時，患有危重疾病的患者可獲得創新的藥品或器械進行治療的途徑。



張極先生在心臟瓣膜器械的創新方面擁有世界矚目成就：其本人研發的“J-Valve經導管介入生物心臟瓣膜置換系統”在臨床試驗中取得了優異效果，得到了國內外專家的高度認可。2017年，J-Valve的第一代產品投入市場，是目前唯一獲得國家藥品監督管理局（NMPA）批准可以同時治療嚴重主動脈瓣反流（關閉不全）和狹窄雙適應症的介入瓣膜產品。截止目前，J-Valve瓣膜已經在中國、美國、加拿大成功救治了數千名患者。