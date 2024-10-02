受台風山陀兒影響　福建大部分客渡運航線停航

中評社香港10月2日電／受今年第18號台風“山陀兒”影響，10月1日至3日，福建省沿海和漁場風浪較大。記者從福建海事局瞭解到，當前福建省74條客渡運航線已停航73條，保留1條航線用於疏散遊客離開鼓浪嶼，在風力達到6級時即時停航。



新華社報導，據中央氣象台消息，台風“山陀兒”（強台風級）的中心2日上午8點位於台灣省高雄市西南方向約125公里的南海東北部海面，中心附近最大風力有15級（48米/秒）。預計，“山陀兒”將以每小時5-10公里的速度向東北方向緩慢移動，強度緩慢減

弱，並將於2日夜間至3日上午在台灣島西南部沿海登陸。



截至目前，福建沿海110個涉水工程已全部停工，246艘施工船舶進入避風狀態。福建海事局強化水上應急力量部署，協調2艘專業救助船、5架救助直升機、49艘海巡船艇、104艘港作拖輪做好應急準備。台灣海峽大型巡航救助船“海巡06”輪在福州連江、長樂外海開展防台風巡航。



據廈門輪渡有限公司通知，隨著海上風力逐步增大，2日零時起，廈鼓碼頭、第一碼頭、嵩鼓碼頭、內厝澳碼頭所有航線停航，將視2日傍晚或3日海上風力情況適時復航。為方便遊客離開鼓浪嶼，當地2日上午開通三丘田碼頭至輪渡碼頭應急出島航線，當海上平均風力達到6級時隨時停航。