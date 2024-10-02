山陀兒截至下午2時已在台灣釀247件災情

中評社台北10月2日電／颱風“山陀兒”今天凌晨2時轉為中颱，至今仍有持續轉弱趨勢不排除轉為熱帶性低氣壓，不過由於移動緩慢，依然持續對台灣造成影響。台“中央災害應變中心”截至下午2時統計，全台災情共247件；死亡人數1人、受傷人數70人、失蹤2人，皆為落水導致失蹤。



根據《中時新聞網》報導，災害應變中心統計，目前警戒區畫設共1948處，較上午新增66處；另災情部分共計247件，以零星災情94件最多，其次則以路樹54件、民生基礎設施災情28件、建物毀損20件為前三名，其中路樹災情全台各縣市多為個位數，僅新北17件、新竹13件到達雙位數。



災害應變中心指出，目前颱風造成1例死亡，為花蓮縣壽豐鄉1名70歲男性，昨日在家中修樹不慎自3米高處墜落，經送醫後於今日不治死亡；受傷人數46人，多集中於台東縣，共24人；另2失蹤人口，1起為雲林縣消防局回報，台西鄉夢幻沙灘疑似有1移工落海失蹤，因今日風浪過大，已暫停搜救行動，明日視風浪情形再執行搜救作業，另起為花蓮縣秀林鄉水源村水源橋1民眾遭河水沖走，目前派遣9車2艇1無人機16人沿岸搜索中。



災害應變中心提到，屏東縣枋寮海堤出現破損情況，目前已由七河分署搶險中，預計明日早上10時完成初步修復，澎湖離島望安鄉東嶼坪海堤防浪牆亦有損壞情形，所幸暫無損及海堤主體結構，已通報縣府注意民眾安全；曾停電戶數39,438戶，尚有3494戶待搶修，預計晚間6時前修復完成；基地台受損21座，待修復13座；市話中斷411戶，全數待修復；淹水7處均已退水，分別為台南3處、高雄1處、屏東3處，主要受暴潮影響導致溢淹10至30公分，後續仍可能受漲退潮影響再次積淹。