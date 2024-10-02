“將官坐著”惹怒賴清德　張斯綱：沒有安全感

中評社台北10月2日電／賴清德月前出席晉任將官茶會，傳出因將官們沒有起立而當場不悅，以嚴正口氣提醒軍人注意禮節。對此，台北市議員張斯綱表示，賴清德上任以來，“國防”、外交都不在自己手上，“防長”顧立雄不是賴的自己人、外交上蕭美琴吳釗燮都與美更熟悉，小事上都動怒，顯示出賴清德對權力沒有安全感、有危機感。



根據《中時新聞網》報導，張斯綱昨天在政論節目《大新聞大爆卦》表示，如果“國防部長”是賴清德的自己人，出問題應該就解釋“收到訊息說是輕鬆場合，請“總統見諒”，賴清德打個圓場、幽默一句就過了，至少會給個面子，會後再找來問清楚，顯然顧立雄不是賴的自己人。



張斯綱直言，看起來賴清德現在對“國防部”，手沒辦法完全伸進去；每個“總統”都要抓軍人、在軍中培養嫡系，蔡英文過去也都是對軍方將領採取懷柔政策，但現在顧立雄應該也不是賴清德最想要的人，不管是美國喜歡還是蔡英文“託孤”，總是有其他身分在。



張斯綱也說，賴清德上任近四個月，對“國防”、軍中是隔一層，對外交也隔一層，因為外交上，蕭美琴跟美國的關係比他好，“國安會秘書長”吳釗燮國際關係也比他好；之前還傳出賴清德想過境美國本土卻只能到夏威夷，因此延後出訪，但過去蔡英文無此問題。



“國防”外交都不在自己手上，這“總統”要怎麼當得有光彩？”張斯綱解讀，所以賴清德當然會每件小事都要發脾氣，藉此表示不滿意顧立雄；張斯綱也提到，賴清德還要求民進黨“立委”開網路直播，但並沒有效果，要求“立委”全勤，院會也衹有21個到場。張斯綱認為，這顯示出賴清德對權力沒有安全感、有危機感，要把權力伸到每個角落才能安心。