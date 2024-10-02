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港股升逾1300點收市 恒指創20個月新高
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2024-10-02 16:34:34
中評社香港10月2日電／港股在第4季首個交易日升穿22000點，創20個月新高。
香港電台報導，恒生指數高見22667點，升逾1530點，收市報22443點，升1310點，升幅6.2%。內地國慶長假期港股通暫停，但成交仍然高企，有大約4340億元。
除公用股指數升不足1%，其餘主要分類指數升幅顯著，科技及地產分類指數升逾8%。龍湖集團收市升約25%，是表現最好的恒指成份股，醫藥、新能源車、金融及內需股普遍造好。科技指數成份股全線上揚。
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