港股升逾1300點收市　恒指創20個月新高

中評社香港10月2日電／港股在第4季首個交易日升穿22000點，創20個月新高。



香港電台報導，恒生指數高見22667點，升逾1530點，收市報22443點，升1310點，升幅6.2%。內地國慶長假期港股通暫停，但成交仍然高企，有大約4340億元。



除公用股指數升不足1%，其餘主要分類指數升幅顯著，科技及地產分類指數升逾8%。龍湖集團收市升約25%，是表現最好的恒指成份股，醫藥、新能源車、金融及內需股普遍造好。科技指數成份股全線上揚。