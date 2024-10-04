中評論壇：兩岸新變局與香港新角色

香港亞太戰略安全研究所、中評智庫基金會思想者論壇9月27日共同舉辦主題為“從香港看兩岸關係新變局”的思想者論壇。 中評社香港10月4日電（中評社報導組）香港亞太戰略安全研究所、中評智庫基金會9月27日下午在香港共同舉辦思想者論壇，主題為“從香港看兩岸關係新變局”。論壇由香港亞太戰略安全研究所所長李風主持；評論員有：中華新時代智庫基金會理事長李大壯、新範式基金會總裁邵善波、香港中觀研究所所長劉瀾昌、前深圳大學港澳基本法研究中心教授宋小莊、中評智庫基金會秘書長羅祥喜、副秘書長束沐。



與會者從不角度深入談了對兩岸關係新變局以及香港角色的看法、觀察與思考。與會者認為，台灣政局變化更充滿不確定性，“台獨”勢力通過裹挾少數民意、控制政權，未來島內選舉恐對民進黨更有利、對非綠陣營更加不利，島內支持統一、認同“一國兩制”的力量也將更加艱難；“台獨”勢力越猖狂、越是尋求國際勢力支持，大陸促統力量也會越大越強，同時中美關係保持溝通與穩定，決定了“倚美謀獨”無法得逞，但要警惕美國內部挑釁台海開戰的風險；大陸堅持和平統一，應主動作為與台灣各界交流，香港可以發揮更開放、更靈活、更寬鬆的功能；探索“兩制”台灣方案要汲取香港治理經驗，也要正視香港與台灣的差異，未來要繼續加強分析研究。

