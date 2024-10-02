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菲律賓呂宋島東部海域發生6.1級地震
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2024-10-02 17:03:40
中評社香港10月2日電／菲律賓火山地震研究所2日說，菲呂宋島東部附近海域當天上午發生6.1級地震。目前暫無人員傷亡或財產損失報告。
新華社報導，據該研究所發佈的最新信息，此次地震發生於當地時間5時19分，震中位於卡坦端內斯省巴加馬諾克鎮東北方向約76公里處，震源深度38公里。
該研究所表示，這次地震為構造地震，可能會發生余震，預計不會引發海嘯。
菲律賓位於環太平洋火山地震帶，地震頻發。
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