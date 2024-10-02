恐連放3天颱風假？郭正亮看山陀兒走勢有預言

中評社台北10月2日電／山陀兒颱風牛步移動，暴風圈接觸台灣南部陸地，今日凌晨減弱為中度颱風，台“中央氣象署”持續發布海上陸上颱風警報，預估最快今日深夜從嘉南高地區登陸，根據風雨預報明（3）日已有19縣市達停班停課標準。



對此，前“立委”郭正亮2日就表示，“如果照這種情況搞不好會連放三天，因為可能風雨是晚上才開始，山陀兒是由下面上來，不是由東向西，北上的颱風對台灣都最慘，因為會它會掃過大部分的地方”，引發討論。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮2日在中天節目《綠也掀桌》中表示，“今天早上七點半陳揮文傳訊跟我講，‘風雨交加，出門好辛苦喔’，他故意跟我KUSO，如果照這種情況搞不好會連放三天，因為可能風雨是晚上才開始”，不過郭正亮也強調，“可是山陀兒移動速度很慢，搞不好連禮拜五都波及到，最主要不是股市，其實是銀行，如果人家要匯款怎麼辦？我們是貿易‘大國’，銀行匯款會影響很多人，國外沒有颱風”。



郭正亮接著點出，“山陀兒是由下面上來，不是由東向西，北上的颱風對台灣都最慘，因為會它會掃過大部分的地方”，郭正亮最後也說，“矢板明夫今天表示，他判斷台灣會有颱風假，是因為機車太多、會危險，因為日本沒有颱風假，基本上也沒有人騎小綿羊機車上班，我們台灣這樣上班確實有相當的風險，但這會造成很多不便”。