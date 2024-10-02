俄羅斯呼籲中東所有衝突各方保持克制

中評社香港10月2日電／衛星通訊社報導，俄羅斯總統新聞秘書德米特里·佩斯科夫表示，俄羅斯呼籲中東所有衝突各方保持克制並且譴責任何導致平民傷亡的行動。



佩斯科夫對記者們說：我們呼籲所有各方在正在發生的事情背景下保持克制。當然，我們譴責任何導致平民傷亡的行動。”



他指出，中東局勢正在朝最令人擔憂的方向發展。



佩斯科夫對媒體表示：“這種（中東）局勢正在朝最令人擔憂的方向發展，我們呼籲各方在當前形勢下保持克制。當然，我們譴責任何導致平民死亡的行為。”



佩斯科夫補充說，俄羅斯自己在與中東衝突所有各方進行溝通。



週一夜間至週二凌晨，以色列國防軍在黎巴嫩發起地面行動，以色列國防軍稱這是“有限”行動。自上周以來，以色列空軍一直對黎巴嫩不同地區的真主黨目標進行大規模打擊。貝魯特還遭受數次精準空襲，造成真主黨高級指揮官被消滅。



10月1日，伊朗對以色列發動了歷史上第二次大規模火箭彈襲擊，並稱其為自衛行為。以色列國防軍新聞處報導稱，伊朗向以色列發射了約180枚導彈，其中多數被攔截。與此同時，社交媒體中發佈的視頻捕捉到了以色列不同地區被擊中的情況。襲擊造成1人死亡，為來自加沙地帶的非法移民。急救部門報告了幾起在前往掩蔽所的途中發生的輕微彈片傷和其他傷情。以色列國防軍總參謀長赫齊·哈勒維說，報復的決定權現在在以色列手中。另一方面，伊朗警告以色列不要進一步侵略，並警告說，如果以色列再次挑釁，伊朗的回應將更加有力。



俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃在伊朗導彈襲擊以色列後說，美國拜登政府在中東完全失敗，白宮的聲明表明其在解決危機方面完全無能為力。