韓檢方認定第一夫人收包無犯罪嫌疑不予起訴

中評社香港10月2日電／韓聯社報導，韓國檢方2日就總統尹錫悅夫人金建希涉嫌收受名牌包一案，認為金建希沒有犯罪事實，作出不起訴的決定，並對涉案人旅美牧師崔在英（音）同樣作出無嫌疑處理。



首爾中央地方檢察廳刑事1部當天認定金建希不構成違反反貪法（《禁止接受不正當請托和財物法》）並不予起訴。檢方認為，金建希于2022年6月至9月從崔在英處收受價值相當於300萬元（約合人民幣1.6萬元）迪奧包和化粧品、洋酒等行為與尹錫悅履行總統職務不具有關聯性，且不構成受賄犯罪。



崔在英主張其曾向金建希提出請托。但檢方認為，崔在英為與金建希維持友好關係或與其會面送禮，無法將其視為與尹錫悅履行總統職務有關。檢方還考慮了反貪法禁止公職人員配偶收受與職務相關財物，但未設處罰規定。由於崔在英送禮與總統履職無關，檢方就其違反反貪法的嫌疑作出不予起訴的決定。



檢方認定尹錫悅沒有根據反貪法對此進行申報的義務。檢方認為，由於金建希不是公職人員無法適用受賄嫌疑，無證據證明其與尹錫悅合謀。



此外，檢方對崔在英涉嫌侵入住宅、利用職務妨礙執行公務、損害名譽，以及網媒“首爾之聲”代表涉嫌誣告均予以不起訴處理。



這是檢方首次對現任總統配偶進行面對面等直接調查。這距離網媒“首爾之聲”公開金建希收受名牌包的偷拍視頻引發爭議時過10個月，距離檢方專案組成立時過5個月。據預測，在野黨派將加快推進獨檢法案，尹錫悅當天再次就金建希獨檢法案行使否決權，預計圍繞該案調查過程和結果的爭議將持續。