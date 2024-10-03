聯合國秘書長呼籲避免黎巴嫩爆發全面戰爭

10月2日，在位於紐約的聯合國總部，聯合國安理會就中東局勢召開緊急會議。（來源：新華社） 中評社北京10月3日電／據新華社報導，聯合國安理會2日就中東局勢召開緊急會議。聯合國秘書長古特雷斯表示，黎巴嫩局勢令人擔憂，絕對有必要避免爆發全面戰爭，否則將產生深遠而毀滅性的後果。



古特雷斯說，自去年10月以來，黎以邊境“藍線”地區交火的範圍、深度和強度都有所擴大。自他一周前向安理會通報黎巴嫩局勢以來，黎巴嫩局勢變得越來越糟。黎巴嫩真主黨和其他非國家武裝團體與以色列國防軍幾乎每天都在交火，一再違反安理會第1701號決議。



古特雷斯說，自去年10月以來，黎以衝突已導致黎巴嫩1700多人喪生，已確認有34.6萬多人流離失所，約12.8萬人越境進入敘利亞。在以色列，黎巴嫩真主黨對以色列的襲擊造成49人死亡、超過6萬人流離失所。



古特雷斯對伊朗1日向以色列發動大規模導彈襲擊表示“強烈譴責”。他說，這些襲擊無助於巴勒斯坦人民的事業或減輕他們的苦難。



古特雷斯強調，近期事態發展表明，已經到了停止在黎巴嫩的敵對行動、切實採取行動全面執行安理會第1559號和第1701號決議、為實現持久和平的外交努力鋪平道路的時候。他同時呼籲立即在加沙地帶停火、立即無條件釋放所有被扣押人員、向在加沙地帶的巴勒斯坦人提供有效人道主義援助，並“不可逆轉地”推進“兩國方案”。